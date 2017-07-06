​Наталья Комарова обсудила с Дмитрием Медведевым проверки бизнеса. Их нужно делать реже, но лучше

Наталья Комарова приняла участие в селекторном совещании у председателя правительства России Дмитрия Медведева, посвященного административной нагрузке на бизнес. Напомним, что в стране с конца 2016 года идет реформа контрольной и надзорной деятельности. В частности, она предполагает уход от очных проверок бизнеса к дистанционным методам контроля.

«Деятельность контрольных ведомств будет оцениваться не по количеству проверок, величине выписанных штрафов и красивым бумажным отчетам, а по улучшению реальных показателей безопасности. Важно, чтобы не только приходили с проверкой, а фактически замеряли, насколько снизились смертность, травматизм, заболеваемость или экономический ущерб. На этом же основании будут приниматься и соответствующие кадровые решения», – также отметил Дмитрий Медведев.

По словам премьера, в 2016 году уже снижено количество проведенных проверок на 20 процентов, а, начиная с 2018 года, все плановые проверки будут проходить исходя из категорий рисков. Это значит, что в тех сферах бизнеса, где чаще происходят различные ЧП, будут проверяться чаще, чем тем, у кого работа в принципе спокойнее.

«Главное, чего предстоит добиться в результате реформы, это принципиально изменить саму философию контрольных мероприятий, перестроить их с принципа «найти нарушения и наказать любой ценой» на принцип партнерского и сервисного отношения к бизнесу, сместить акцент на профилактику нарушений и предотвращение ущерба», - сказал Дмитрий Медведев.