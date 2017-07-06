Югорских мастеров народных промыслов отметили на престижном всероссийском конкурсе

В июне в Уфимской художественной галерее открылась выставка Всероссийского смотра-конкурса, который организован ассоциацией «Народные художественные промыслы России» при поддержке Министерства культуры РФ.

На мероприятии экспонировалось более 600 работ молодых мастеров и художников народных художественных промыслов, преподавателей и студентов специализированных учебных заведений из 40 регионов страны.

В нем приняли участие и художники-конструкторы БУ Центр ремесел и мастера Югры. Стипендиатами в области декоративно-прикладного и народного искусства «Молодые дарования-2017» стали Галина Тарасова сколлекцией «Берестяной быт», Анатолий Пельментиков (традиционные музыкальные инструменты), Марина Суконник (серия авторских кукол «Рыбак», «Бабушка с внучкой»), Олеся Лабович (серия кукол «Девичьи гуляния» и коллекция «Одежда русского населения Обь-Иртышья 19 в.»).

Отмечается, что участие в таком престижном конкурсе и полученные награды – это признание высокого уровня профессионализма югорских мастеров.