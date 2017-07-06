Паралимпийцы Югры удивили своим мастерством гостей из Финляндии и Чукотки

В рамках «Северного форума» Центр адаптивного спорта Югры провел для специалистов из Финляндии и Чукотки показательные выступления.

В рамках рабочей поездки по северу губернатор Лапландии Мики Риипи и сенатор от Чукотского автономного округа Анна Отке посетили Центр адаптивного спорта в Ханты-Мансийске. Их встретили показательными выступлениями лучшие и начинающие атлеты региона.

Мики Риипи отметил, что в Лапландии, хоть и стараются делать все для развития паралимпийского спорта, но не встречается так много его видов (В югорском центре их 40), которыми могут заниматься люди с инвалидностью в одном месте.