​В Государственной библиотеке Югры пройдет мероприятие, посвященное «Дню Петра и Февронии»

14 июля в 11 в Государственной библиотеке Югры пройдет литературно-музыкальная композиция «День Петра и Февронии», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности.

Этот праздник стал государственным с 2008 года. Считается, что Петр и Феврония Муромские - покровители семьи и брака. Их супружеская жизнь - пример для подражания.

На мероприятии Государственной библиотеки Югры участники услышат интересный рассказ об истории появления праздника, примут участие в увлекательной конкурсной программе для всей семьи: мультвикторине, «Поле чудес», «Найди пару», послушают веселые летние песни и стихотворения, посвященных семье.