Владимир Путин, возможно, пойдет на выборы-2018 самовыдвиженцем. Лишь бы ЦИК подписи не «завернул»...

Владимир Путин, возможно, станет самовыдвиженцем на выборах президента 2018 года. Об этом сейчас активно раздумывают в Кремле, пишет "Эхо Москвы" со ссылкой на РБК. Этот маневр планируется по той причине, что популярность Владимира Путина сегодня выше, чем у «Единой России». К слову, нынешний президент уже был самовыдвиженцем в 2000 и 2004 годах, а партия власти выдвигала его в 2011 году после завершения «рокировки» с Дмитрием Медведевым. Однако сегодня сам Путин своих предпочтений — хочет ли он собирать подписи или выдвинуться в упрощенном порядке — пока не высказал.

Остается только ждать и переживать, не «завернет» ли Центральный избирком принесенные действующим президентом подписи, как это часто бывает с разными кандидатами.