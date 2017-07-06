​Диагноз через «поисковик»: медицина в Югре приобретает новые формы

Пять медицинских учреждений округа присоединятся к пилотному проекту, который позволит врачам (особенно молодым специалистам и студентам медицинских вузов) с помощью поискового запроса получать советы по диагностике и лечению заболеваний пациентов. Разумеется, речь идет не о поисковиках типа «Яндекс» и «Google», а о базе научных исследований 130 стран мира.

Как это работает: электронная система будет сортировать и объединять медицинские методики и рекомендации по степени их доказанности. Также система установит связь между состоянием пришедшего на прием пациента и историей его болезни. Эти данные, занесенные в общую базу, смогут в будущем помочь более быстрому прогнозированию развития болезни у других пациентов.

В чем смысл: по планам создателей системы в будущем она поможет в работе врачам общей практики, которые благодаря ей сумеют назначать диагностику и лечение по тем заболеваниям, которыми раньше могли заниматься только узкие специалисты.