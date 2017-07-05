Югорчанин, победивший на Чемпионате мира по тхэквондо, встретится с Владимиром Путиным

19-летний вартовчанин Максим Храмцов, который в конце июня стал главным героем международных соревнований в южнокорейском городе Муджу и принесший России первую в истории золотую медаль в мужском тхэквондо, примет участие в пресс-конференции в Москве. Она состоится на днях. Также в столице вместе с участниками сборной страны по тхэквондо возможна встреча с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом югорский спортсмен рассказал главе Нижневартовска Василию Тихонову во время встречи. Мэр столицы Самотлора поздравил Храмцова с победой на соревнованиях.

Для Максима это первенство стало первым во взрослой карьере бойца. В финале наш спортсмен одолел уже знакомого ему соперника из Узбекистана со счетом 6:3. Готовил вартовчанина к состязаниям заслуженный тренер России Александр Лашпанов.

Новоиспеченный чемпион мира и его тренер рассказали главе города о впечатлениях от победы и будущих задачах, а также поговорили о том, что еще необходимо для подобных результатов местным спортсменам. Василий Тихонов, в свою очередь, отметил, что в ближайших планах городских властей – начало строительства масштабных спортивных сооружений в Нижневартовске. Возведение новых площадок позволит тренироваться тысячам спортсменов, а также собирать такое же количество зрителей на соревнованиях всех уровней.

Как сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ администрации города, золото на Чемпионате мира позволило Максиму Храмцову возглавить рейтинг тхэквондистов в категории до 74 кг и войти в первую десятку в олимпийском весе. В этом году нашего земляка ждет еще несколько международных соревнований, кроме того, впереди - подготовка к Олимпиаде 2020 года.