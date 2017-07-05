Нижневартовские ресурсоснабжающие организацию готовятся к зиме несмотря на долги населения

Коммунальные предприятия Нижневартовска продолжают подготовку к предстоящей зиме. Под особым контролем работы, которые проводят ресурсоснабжающие организации. В частности, на второй и на третьей котельных продолжаются работы по замене водогрейных котлов. Процесс демонтажа старого оборудования до запуска нового занимает около 6-ти месяцев. На эти мероприятия предприятие планирует потратить 44 миллиона рублей. Все средства выделяются из бюджета МУП «Теплоснабжение».

«На данный момент завершен демонтаж старого котла на котельной № 3. Его утилизируют. Мы движемся по графику. В настоящее время смонтирован фронт нового котла - того места, где находятся горелки. Составлены топочные коллекторы, идет так называемая наборка топочных труб. Отмечу, что работы по замене котлов никак не отражаются на вартовчанах - отключений воды в городе по нашей линии нет», - рассказал главный инженер МУП «Теплоснабжение» Владимир Лобанов.

В планах предприятия - замена всего изношенного оборудования - в год по одному котлу. Реконструкция предстоит второго, третьего, пятого и шестого котлов. Установки выдерживают любые морозы, что еще раз показала прошедшая зима - даже в пятидесятиградусные морозы в домах горожан было тепло. Зиму пережили безаварийно. В случае кратковременных утечек на трубопроводах неисправность коммунальщики устраняли максимально оперативно.

По графику ведутся работы и в МУП «Горводоканал». В настоящее время на водоочистных сооружениях города идет замена дренажной системы фильтров. Согласно правилам технологической эксплуатации водопроводных объектов, также проводится очистка емкостей.

По словам исполняющего обязанности директора МУП «Горводоканал» Андрея Гордея, в этом году будет выполнена промывка трубопроводов и сделаны необходимые анализы качества воды. Также планируется заменить примерно 10 километров сетей водоснабжения. Работы будут проводить по современным технологиям: горизонтально-направленное бурение, закладка полиэтиленовых труб, прокладка полимерных спиральновитых модулей. Это не только улучшает качество сетей, но и позволяет ремонтировать «водные артерии» с сохранением благоустройства: для выполнения ремонта не нужно рыть сплошные траншеи и котлованы. Таким образом, как сообщили в пресс-службе местной администрации, до конца года планируют заменить трубы в районе Комсомольского бульвара, на улицах Северной, Интернациональной и на других участках. Из городского бюджета на эти цели выделено более 100 миллионов рублей.

Как сообщал siapress.ru ранее, подготовка к предстоящей зиме ведется, несмотря на колоссальные долги жителей перед ресурсоснабжающими предприятиями города. Около одного миллиарда рублей - долг населения Нижневартовска за услуги ЖКХ. В этой сумме только МУП «Теплоснабжение» недополучило порядка 900 млн. рублей (долг УК №1, УК №2, ПРЭТ №3, частных управляющих компаний и владельцев индивидуального жилищного строительства).