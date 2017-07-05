Не нужен томат нам турецкий. Минсельхоз прогнозирует полное импортозамещение через 5-7 лет

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что Россия сможет полностью заместить импортное продовольствие в течение 5-7 лет.

"За последние три года мы практически сократили импорт продовольствия из разных стран в 2,5 раза. Это огромное завоевание, это огромная победа наших селян, крестьян",– цитирует "Коммерсант" министра, который выступил на открытии Всероссийского дня поля-2017 в Казани.

Как напоминает "Дождь", в августе 2015 года чиновник заявил, что на полное импортзамещение России понадобится 7−10 лет. Тогда он сказал, что страна будет производить все, за исключением фруктов и овощей, которые не растут в России из-за климата.