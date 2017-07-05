Хоккеисты "Югры" начали подготовку к сезону

Хоккеисты «Югры» вышли из отпуска и приступили к прохождению медосмотра. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Спортсменов обследуют специалисты, им буду сделаны УЗИ сердца и брюшной полости, ЭКГ, нагрузочные пробы, будет проведен ряд лабораторных анализов. По словам врача команды Алексея Анисимова, хоккеисты находятся в отличной физической форме, заметно, что парни готовились к сборам самостоятельно.

Медосмотр продлится два дня, после чего у подопечных Игоря Захаркина начнется тренировочный процесс «на земле» и на льду. Напомним, согласно проекту календаря КХЛ, регулярный чемпионат лиги начнется 21 августа 2017 года и завершится 1 марта 2018 года.