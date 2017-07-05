Сургутянин может сесть на три года за ложное сообщение о готовящемся теракте

Прокуратура Сургута утвердила обвинительный акт в отношении местного жителя, который в апреле 2017 года неудачно "пошутил" о якобы готовящемся теракте.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сургутянин со своего сотового телефона позвонил в Единую диспетчерскую службу и сообщил, что на одной из улиц Сургута произойдет взрыв.

Для проверки сообщения правоохранительный органы привлеки значительные силы, но обнаружить взрывного устройства не смогли. "Своими действиями обвиняемый дестабилизировал нормальное функционирование правоохранительных органов и государственных служб города, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях", - говорится в сообщении прокуратуры.

Злоумышленник обвиняется по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.