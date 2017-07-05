16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,5787   EUR  67,6754  

Для пенсионеров Югры подготовили 50 специальных туристических маршрутов

Туроператорами Югры разработано 50 туристических маршрутов по округу для граждан старшего поколения, все они представлены на сайте «Туризм в Югре». Об этом сообщил замначальника управления туризма департамента промышленности ХМАО Дмитрий Савватеев, выступая в правительстве округа на координационном совещании по реализации соцполитики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов.

По информации чиновника, воспользоваться этими услугами пенсионеры могут со скидками, которые варьируются от 10 до 50%. Всего в 2016 году в туристических программах приняли участие всего 1097 пожилых югорчан. В частности, выездные туры для пожилых были организованы общественными ветеранскими организациями Ханты-Мансийского, Сургутского, Октябрьского районов, Нягани.

Замгубернатора Югры Всеволод Кольцов обратил внимание на неравномерность предоставления туруслуг в округе. «Важно, чтобы у всех жителей, вне зависимости от того, где они живут, была возможность воспользоваться такими услугами. Прошу к следующему совету оценить их доступность в разрезе муниципалитетов. Кроме того, важно понять, какие из них вызывают у наших ветеранов интерес. А включать в отчеты то, что есть, но не пользуется спросом – бесполезно. Прошу составить реестр с учетом этих замечаний», - дал поручение замглавы региона.

Председатель окружного совета ветеранов Надежда Кумирова указала на недостатки в информировании пенсионеров о льгтных услугах: «Нам бы хотелось, чтобы информация об этих турпродуктах с ценами предоставлялась заранее во всех муниципалитеты – на год или полгода вперед, чтобы это было спланировано и доступно». В ответ на это Всеволод Кольцов поручил направить актуализированный реестр во все общественные ветеранские организации, а также в университеты третьего возраста и учреждения социального обслуживания граждан старшего поколения.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 19:56, просмотров: 116, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Погнали, чтобы не угнали. Сургутские полицейские провели тематический велопробег

​Погнали, чтобы не угнали. Сургутские полицейские провели тематический велопробег
В ходе заезда ни один велосипед не пострадал и не был украден
Анастасия Спатаренко Сегодня в 17:13
195 1
​Лилии да дельфиниумы: инициативные жители сургутских дворов собственноручно создают эффектные цветники // ФОТО

​Лилии да дельфиниумы: инициативные жители сургутских дворов собственноручно создают эффектные цветники // ФОТО
Сургутяне рассказали газете «Новый Город» о self-made благоустройстве
Надежда Макаренко Сегодня в 15:21
261 0
«Ёшкин кот! Египетская сила!» Читатели siapress.ru стараются не материться при детях // ИНФОГРАФИКА

«Ёшкин кот! Египетская сила!» Читатели siapress.ru стараются не материться при детях // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:50
238 1
Самое идиотское решение в сфере градостроительства // ВИДЕОБЛОГ

Самое идиотское решение в сфере градостроительства // ВИДЕОБЛОГ
Почему ни одному чиновнику не приходит в голову построить путепровод над центральным парком Нью-Йорка, который больше парка «За Саймой» в 150 раз, а у нас об этом серьезно думают?
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:41
513 9
Крым и отдых — вещи несовместимые // ИНФОГРАФИКА

Крым и отдых — вещи несовместимые // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru не считают, что день присоединения полуострова нужно делать выходным
Редакция СИА-ПРЕСС 04 июля в 18:04
490 0
​Вадим Шувалов опросил своих подписчиков об итогах своей работы за год. Спойлер: все хорошо

​Вадим Шувалов опросил своих подписчиков об итогах своей работы за год. Спойлер: все хорошо
Константин Шперлинг 04 июля в 16:20
911 4
​Эстакада над Саймой. Скрытая угроза

​Эстакада над Саймой. Скрытая угроза
Представьте, что сегодня у нас нет денег, а завтра (через пять, десять лет) в город придет инвестор, который захочет вложить деньги в этот путепровод
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 04 июля в 12:15
2268 6
Настроения инвесторов будут определяться «высокой политикой» // АУДИО, ТЕКСТ

Настроения инвесторов будут определяться «высокой политикой» // АУДИО, ТЕКСТ
Несмотря на вероятность краткосрочного укрепления, российская валюта по-прежнему переоценена относительно нефти, экономически справедливый курс – ближе к 62-64 руб. за доллар
Валерия Пятина, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 04 июля в 11:49
447 0
Такой футбол нам не нужен. Читатели siapress.ru не заинтересовались Кубком Конфедераций // ИНФОГРАФИКА

Такой футбол нам не нужен. Читатели siapress.ru не заинтересовались Кубком Конфедераций // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 02 июля в 10:47
699 0
«Стоун, Путин? Не, не видел» Читатели siapress.ru не особо знакомы с фильмом Стоуна о российском президенте // ИНФОГРАФИКА

«Стоун, Путин? Не, не видел» Читатели siapress.ru не особо знакомы с фильмом Стоуна о российском президенте // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 01 июля в 11:20
783 0
За время работы акции «Красное платье» в Окружном кардиодиспансере спасли уже пять жизней

За время работы акции «Красное платье» в Окружном кардиодиспансере спасли уже пять жизней
Главный врач ОКД Ирина Урванцева рассказала, как реализуется проект по заботе о сердечном здоровье сургутян
Елизавета Саенко 26 июня в 15:38
1071 1
Успехи тюменского АПК оценили в Минсельхозе России

Успехи тюменского АПК оценили в Минсельхозе России
Никита Шаганенко 30 июня в 14:51
811 0
Сургутская неделя. В летнем Сургуте доминирует тема красоты и благоустройства

Сургутская неделя. В летнем Сургуте доминирует тема красоты и благоустройства
Ну вот, наконец, и лето. В связи с этим – долгожданный почти пляж, сиречь место отдыха на Сайме, оборудованное по последнему слову отошедшего в ипостась зодчества.
Олег Владимиров 30 июня в 17:16
1352 1
Санкции раздора — аудитория siapress.ru разделилась в мнениях об экономическом противостоянии с Западом // ИНФОГРАФИКА

Санкции раздора — аудитория siapress.ru разделилась в мнениях об экономическом противостоянии с Западом // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 30 июня в 15:55
927 1
Прямая — не вывела. Читателям siapress.ru разговор президента с народом оказался не очень интересен // ИНФОГРАФИКА

Прямая — не вывела. Читателям siapress.ru разговор президента с народом оказался не очень интересен // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 30 июня в 10:49
748 0
Мы попросили администрацию Сургута дать нам место для размещения домиков национальных общественных организаций

Мы попросили администрацию Сургута дать нам место для размещения домиков национальных общественных организаций
В городе вообще должно быть больше рекреационных зон - парков, скверов, иных площадок для отдыха, в которых людям можно было бы отдыхать душой и телом.
Рафаиль Ульбеков, глава национально-культурной автономии татар в Сургуте 30 июня в 10:21
981 1
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика