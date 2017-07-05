Для пенсионеров Югры подготовили 50 специальных туристических маршрутов

Туроператорами Югры разработано 50 туристических маршрутов по округу для граждан старшего поколения, все они представлены на сайте «Туризм в Югре». Об этом сообщил замначальника управления туризма департамента промышленности ХМАО Дмитрий Савватеев, выступая в правительстве округа на координационном совещании по реализации соцполитики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов.

По информации чиновника, воспользоваться этими услугами пенсионеры могут со скидками, которые варьируются от 10 до 50%. Всего в 2016 году в туристических программах приняли участие всего 1097 пожилых югорчан. В частности, выездные туры для пожилых были организованы общественными ветеранскими организациями Ханты-Мансийского, Сургутского, Октябрьского районов, Нягани.

Замгубернатора Югры Всеволод Кольцов обратил внимание на неравномерность предоставления туруслуг в округе. «Важно, чтобы у всех жителей, вне зависимости от того, где они живут, была возможность воспользоваться такими услугами. Прошу к следующему совету оценить их доступность в разрезе муниципалитетов. Кроме того, важно понять, какие из них вызывают у наших ветеранов интерес. А включать в отчеты то, что есть, но не пользуется спросом – бесполезно. Прошу составить реестр с учетом этих замечаний», - дал поручение замглавы региона.

Председатель окружного совета ветеранов Надежда Кумирова указала на недостатки в информировании пенсионеров о льгтных услугах: «Нам бы хотелось, чтобы информация об этих турпродуктах с ценами предоставлялась заранее во всех муниципалитеты – на год или полгода вперед, чтобы это было спланировано и доступно». В ответ на это Всеволод Кольцов поручил направить актуализированный реестр во все общественные ветеранские организации, а также в университеты третьего возраста и учреждения социального обслуживания граждан старшего поколения.