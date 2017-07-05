В Ханты-Мансийск вместо Пхёнчхана. Альтернативные игры паралимпийцев могут пройти в столице Югры

В случае недопуска российских паралимпийцев на Игры в Пхёнчхане в России будут организованы альтернативные соревнования в Ханты-Мансийске. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко , выступая на пленарном заседании Госдумы.

По словам Мутко, игры могут быть организованы в марте 2018 года. "Мы продолжаем поддерживать наш паралимпийский спорт, сохраняем содержание сборных команд и готовы, если не дай бог, хотя я себе этого не представляю, не получим допуск, в марте проведем всероссийские игры в Ханты-Мансийске, запланировали награждение спортсменов", — приводит слова чиновника "Р-Спорт".

Кроме того, вице-премьер сообщил, что Россия будет получать компенсацию при отмене международных соревнований на её территории, и выразил надежду на то, что после восстановления статуса РУСАДА РФ будут возвращены ранее перенесённые соревнования.

Напомним, международный паралимпийский комитет (IPC) в августе 2016 года временно лишил Паралимпийский комитет России (ПКР) членства в организации на основании доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Российские паралимпийцы не получили допуск на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро.