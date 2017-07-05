Проктолога из Сургута могут уволить с работы за селфи из операционной

Хирург-проктолог Никита Барбашинов из окружной клинической больницы Сургута может потерять работу, из-за того что выкладывал в Instagram фотографии из операционной.

Как передает телеканал "Звезда" в своем блоге мужчина выкладывал кадры, на которых он позирует прямо во время операций, при этом хирург сопровождал фотографии различными комментариями. Отмечается, настоящее время аккаунт хирурга в социальной сети, где он был зарегистрирован под ником dr.barbashinov, удален.

Сообщается, что по факту нарушения в больнице проводится служебная проверка. Кроме того, руководство медучреждения провело с сотрудниками профилактическую беседу.