Реализация "майских" указов обошлась округу в 2016 году в ​28,6 млрд. рублей

28,6 млрд. рублей было выделено в 2016 году из бюджета Югры для выполнения задач, поставленных в указах президента России. Об этом сообщил спикер окружной думы Борис Хохряков.

За счёт выделенных средств было введено в эксплуатацию 803,0 тыс. кв.м. жилого фонда, государственная поддержка оказана 3 679 семьям, органами местного самоуправления приобретено 2 790 жилых помещений для предоставления гражданам, нуждающимся в жилых помещениях.

"Что касается законодательного обеспечения реализации указов в сфере социальной политики, здравоохранения, образования и науки, мерах по реализации демографической политики, то со времени выхода указов мы приняли более 90 законов", – отметил председатель думы.

Это, в первую очередь, законы о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению, о социальной поддержке детей-сирот, о поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций и другие.

Борис Хохряков рассказал, что на протяжении нескольких лет в ХМАО действует закон, предусматривающий ежемесячные денежные выплаты работникам медицинских учреждений в размере от 2,5 до 10 тысяч рублей в зависимости от медицинских должностей, а также поддержку молодых специалистов и работников, прибывших в автономный округ для работы по одной из наиболее востребованных специальностей и заключивших соответствующий договор.

По словам председателя парламента, в регионе совершенствуется закон об образовании. Кроме того, нормы, регулирующие вопросы образования, закреплены также в ряде иных законов, предусматривающих гарантии и меры социальной поддержки как обучающихся, так и педагогов. Обеспечено развитие негосударственного сектора в сфере образования, в том числе за счёт введения «сертификата дошкольника». Борис Хохряков также напомнил, что в Югре предоставляется более 70 мер социальной поддержки.

Существенное значение для автономии имеет указ о мерах по обеспечению граждан доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг. Региональным законом о регулировании отдельных земельных отношений многодетные семьи наделены первоочередным правом получения земельных участков для индивидуального жилищного строительства, однако возникла проблема большой очереди многодетных семей.

"Для решения проблемы в закон были внесены существенные изменения, согласно которым многодетным семьям с их согласия предоставляется мера социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен земельного участка. Всего в жилищной сфере за это время в регионе принято порядка 40 законов", - сообщил спикер.

По словам Бориса Хохрякова, в 2017 году на реализацию "майских" указов в бюджете Югры заложено 22,6 млрд. рублей.