​Кризис продолжается: большая часть россиян все сильнее ужимается в расходах. Особенно на отдых и вкусности

Каждый третий россиянин заявил, что вынужден экономить на путешествиях, развлечениях и одежде. В два с половиной раза выросла доля экономящих на лекарствах и спорте. Период тяжелой экономической ситуации для России продолжается, делает выводы исследовательский холдинг «Romir» на основании последних опросов.

С одной стороны, число россиян, которые ни на чем не экономят, выросло на 11 процентов и составило уже 18 процентов, а также сократилась доля россиян экономящих на еде – с 43 процентов до 39 процентов. Больше позитива в этом исследовании нет.

Так, существенно выросла доля людей экономящих на деликатесах (с 23 процентов до 30 процентов), на путешествиях (с 21 процента до 30 процентов) и на развлечениях (с 20 процентов до 30 процентов). А доля экономящих на покупке одежды хоть и возросла, но не так сильно – всего на 3 процента.

Важно отметить, что женщины более склонны к экономии, нежели мужчины, особенно по таким статьям, как продукты питания, косметика и одежда. А среди россиян, не экономящих не на чем, процент выше у молодых респондентов (до 24 лет) – 26 процентов, в то время, как среди старшего поколения (около 60 лет) ни на чем не экономят всего 13 процентов.