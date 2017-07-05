"Такое было впервые". Президент ФИДЕ поблагодарил Югру за одновременную организацию сразу двух чемпионатов мира

В адрес губернатора Югры **Натальи Комаровой** поступило письмо, в котором президент Международной шахматной федерации **Кирсан Илюмжинов** выражает благодарность за организацию и проведение командного чемпионата мира и командного чемпионата мира среди женщин 2017 года.

«Впервые два таких грандиозных события в мире шахмат проводились одновременно. Югра в очередной раз доказала, что готова проводить турниры любого уровня. Надеюсь на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество на благо развития шахмат», - говорится в письме.

Напомним, соревнования прошли в столице округа в июне 2017 года. За титул на протяжении десяти дней боролись спортсмены из 13 стран мира. Золото командного чемпионата мира по шахматам 2017 года завоевала сборная Китая, на втором месте – Россия, замкнули тройку лидеров спортсмены из Польши.

По итогам командного чемпионата мира по шахматам среди женщин победителями были признаны россиянки, серебро у команды Китая, на третьем месте – спортсменки Грузии.