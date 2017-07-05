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Тюменка пойдет под суд за то, что отказалась лечить своего ребенка от ВИЧ

Жительница Тюмени пойдет под суд за то, что отказалась лечить собственную дочь от ВИЧ-инфекции. Малышка скончалась от страшной болезни в апреле 2017 года.

История стала известна в марте 2017 года, когда тюменка Юлия Я. рассказала историю своей дочери в социальной группе «Движение против аферы ВИЧ/СПИД». Женщина была убеждена, что патологию ЖКТ и положительный тест на ВИЧ трехлетняя девочка получила из-за вакцины от гепатита. Женщина не отрицала, что сама живет с диагнозом «ВИЧ», но терапию она никогда не принимала и не давала ребенку.

Девочка умерла от ВИЧ-инфекции 4В стадии, и теперь прокуратура Центрального округа г. Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении матери. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.

В материалах дела упомянуто, что вопреки рекомендациям врачей тюменка кормила дочь грудью, что увеличило риск заражения ребенка.Кроме того, заключению врачей, своевременное обследование и лечение ВИЧ-инфекции у девочки позволило бы добиться ремиссии и значительно увеличить продолжительность ее жизни.


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Сегодня в 17:04, просмотров: 90, комментариев: 0


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