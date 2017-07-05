Обратный отсчет. Нефтеюганск примет эстафету часов Всемирного фестиваля молодежи

6 июля в 10.00 Нефтеюганск присоединится к акции «Полгода до начала Всемирного фестиваля молодёжи и студентов – 2017» В городе установят часы с обратным отсчётом времени до масштабного события, которое пройдет в Сочи в октябре.

Жители и гости города смогут наблюдать обратный отсчёт до старта фестиваля в течение пяти дней в ЦФКиС «Жемчужина Югры». Следом за Нефтеюганском эстафету часов примет Пыть-Ях.

Напомним, на территории нашего округа акция стартовала 15 апреля в Ханты-Мансийске.