Обратный отсчет. Нефтеюганск примет эстафету часов Всемирного фестиваля молодежи

6 июля в 10.00 Нефтеюганск присоединится к акции «Полгода до начала Всемирного фестиваля молодёжи и студентов – 2017» В городе установят часы с обратным отсчётом времени до масштабного события, которое пройдет в Сочи в октябре.
Жители и гости города смогут наблюдать обратный отсчёт до старта фестиваля в течение пяти дней в ЦФКиС «Жемчужина Югры». Следом за Нефтеюганском эстафету часов примет Пыть-Ях.
Напомним, на территории нашего округа акция стартовала 15 апреля в Ханты-Мансийске.
Дела сердечные. Главный врач окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева // ONLINE 6 июля в 11.00