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Депутат Евгений Марков рассказал, какими качествами должен обладать кандидат от ЛДПР

В выборах, которые состоятся 10 сентября 2017 года, примет участие Ханты-Мансийское региональное отделение ЛДПР. Руководитель фракции ЛДПР в Думе Югры шестого созыва Евгений Марков был избран в состав Координационного Совета регионального отделения партии. Мы решили узнать у Евгения Владимировича, какие требования партия выдвигает к кандидатам от ЛДПР на местах в существующих современных реалиях.

Депутат от ЛДПР в Думе ХМАО – Югры Евгений Марков напомнил нам о том, что Югра – это крупный стратегически важный для всей страны нефтегазодобывающий регион и при этом он очень сложный территориально, города расположены друг от друга в несколько сотен километров, а потому необходимо постоянное и полное взаимодействие партийных представителей в законодательном собрании региона и в органах представительной власти муниципалитетов — как средство решения острых, актуальных для избирателей проблем, как средство укрепления авторитета партии. И каждый кандидат в депутаты того или иного уровней должен быть готов к подобного рода активной работе, активному взаимодействию.

«Очень логично, когда партия, которая имеет депутатские фракции в Думе Югры, Тюменской областной Думе, на Ямале, в ряде городов и районов округа, стремится твердо и прочно стоять на земле. То есть опираться на тех людей, которые в поселениях должны делать самое главное – реализовывать стратегические решения, которые принимаются на уровне Высшего Совета ЛДПР, рассказывает Евгений Марков. — Естественно мы, депутаты, в Думе Югры задаем вектор деятельности партии на местах, который определен и сегодняшней социально-экономической ситуацией в округе, и политикой ЛДПР в регионе. Тем более что жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры все больше ощущают, что нынешнее социально-экономическое положение округа крайне сложное: на фоне снижения экономических показателей в регионе идет свертывание ряда социальных программ, в том числе жилищных, а это в свою очередь оказывает заметное влияние на жизнь югорчан.

Потенциал роста Югры практически исчерпан, и без реализации активной и целенаправленной политики темпы экономического роста могут перейти в фазу стагнации. Я об этом уже неоднократно заявлял. Крайне важно, чтобы мы имели в органах власти достаточный вес и вместе с нашими сторонниками сделали то, что делать сегодня необходимо в интересах людей, в интересах нашего округа и нашей страны. Чтобы реализовать те идеи, которыми мы сегодня живем, достичь те цели, к которым мы стремимся, необходимо, чтобы каждому кандидату от ЛДПР, который будет баллотироваться на выборах 10 сентября 2017 года, были в полной мере присущи такие качества, как полезность, патриотизм, открытость и ответственность. Каждое из этих качеств должно постоянно проявляться в конкретных делах, поступках, подходах к решению проблем поселков и деревень и простых людей, нуждающихся в помощи и защите»

Полезность. Сегодня в поселениях Югры много проблем, решение которых жизненно необходимо людям. Надо активно участвовать в решении не только крупных, — таких, например, как строительство новой школы или очистных сооружений — но и мелких, но очень важных для людей вопросов. Организовать ревизию ветхого жилья, чтобы потом помочь людям требовать субсидии или предоставление другого жилья. Личным примером заставить чиновников отремонтировать дорогу. Организовать сбор подписей за строительство детского сада или библиотеки, если это потребуется. В конце концов, помочь пенсионеру привести в порядок покосившийся забор. Мы должны защищать конкретных людей, и наш главный оппонент — местная власть.

Патриотизм. Мы должны любить свой город, поселок, Югру. Потому что только тот, кто искренне любит свою «малую родину», способен последовательно отстаивать и защищать ее будущее. Проблема многих чиновников в том, что они не хотят бороться, не хотят отстаивать свои города и поселки. Потому что боятся. А мы не имеем права бояться.

Открытость. Мы не должны уходить в сторону от споров, мы должны убеждать, разъяснять, доказывать нашу позицию, позицию ЛДПР. И уметь, в свою очередь, слышать собеседника.

Ответственность. Мы должны понимать, что каждое слово, которое мы говорим, и каждое решение, которое мы принимаем, – ответственны. Здесь нет никаких «проходных» решений. ЛДПР сильна не критикой действующей власти, а своими предложениями и делами. Люди, которые идут в муниципальную власть, должны четко понимать, чем они будут заниматься. Пустых обещаний быть не должно. Ведь работать в муниципалитетах, в поселениях – это на самом деле достаточно сложная работа.


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Сегодня в 16:56, просмотров: 119, комментариев: 1


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Комментарии:
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 17:13
Такое ощущение, что обращение составлено лично депутатами Прониным и Мамоновым из славного города Нефтескважинска. Два этих несомненно золотых человека тоже всё про Россию думают, отдохнуть бы им уже...

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