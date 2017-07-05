А. Мещангин и М. Селюков приняли участие в торжествах по случаю 80-летнего юбилея Октябрьского района

Накануне, 4 июля в Октябрьском районе отметили 80-летний юбилей.

80 лет – именно столько лет назад был образован Микояновский, а теперь Октябрьский район. Поздравить югорчан приехал депутат фракции ЛДПР окружного парламента Александр Мещангин и депутат Тюменской областной Думы фракции ЛДПР Михаил Селюков.

Депутаты с другими высокопоставленными гостями посетили открывшийся в этот день «Сквер моей мечты». Идея создания сквера была инициирована молодежным трудовым отрядом Октябрьской средней общеобразовательной школы. Тогда общими усилиями была благоустроена территория, установлены скамьи, высажены цветы. Позже к проекту подключилась общественность: объединения индивидуальных предпринимателей поселения, молодёжи, активных граждан, депутатов и ряда организаций, благодаря чему идея получила новый масштаб. Проект был поддержан автономным округом по государственной программе «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Югры на 2016-2020 годы».

Юбилейная праздничная программа «Вехи нашей истории» состоялась на главной сцене культурного центра. Коллективы района представили в своих концертных номерах богатую историю Октябрьского.

«80 лет для территории на самом деле не такой и большой возраст. Но все-таки это уже история. Все эти 80 лет жителей Октябрьского района объединяли любовь к родной земле, чёткое понимание целей, труд на благо нашего региона. Если люди, приехавшие в свое время покорять Север, остались здесь жить, появились семьи, небольшие поселения выросли в поселки - это говорит о том, что люди искренне полюбили наш северный край. Дорогие земляки, искренне желаю каждому из вас крепкого здоровья, добра, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, а Октябрьскому району — процветания на долгие десятилетия вперед! С праздником!», — поздравил жителей депутат Александр Мещангин.

Михаил Селюков также поздравил всех с 80-летним юбилеем района: «В Октябрьском районе живут прекрасные люди, которые работают на его благо, а это — надежный залог успеха. Желаю вам процветания и стабильности, пусть в каждом доме живет удача и достаток!»