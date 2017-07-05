​Мужик проиграл все деньги в лотерею и не знал, как доехать домой. В итоге «позаимствовал» машину и попался в соседнем городе

Интересная история случилась накануне в Нижневартовске. Наряд ДПС задержал автомобиль, который некий мужик (38 лет) угнал аж в Мегионе. В ходе доверительного разговора правоохранителей с подозреваемым выяснилось, что тот вышел из лотерейного клуба (где, видимо, спустил всю наличность) и внезапно осознал, что денег на поездку домой из Мегиона в Нижневартовск у него нет. И тут как назло под руку попался незапертный автомобиль с ключами зажигания. Вероятно, он воспринял эту «девятку» марки ВАЗ как дар судьбы и решил добраться до дома на ней. Естественно, без какого-либо умысла о продаже – вернуть машину он планировал уже на следующий день.

Однако этого сделать не успел, поэтому влетел под уголовное дело, правда, не самое злостное – по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без умысла хищения). За это дают максимум пять лет лишения свободы. Но, судя по всему, нарушитель достаточно убедил полицейских в своих чистых намерениях, поэтому они отпустили его под подписку о невыезде.