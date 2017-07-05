Владимир Жириновский осерчал на московских синоптиков из-за того, что промок до нитки // ВИДЕО

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на разгоне московских синоптиков, которые не предупредили о сильном дожде, в ходе которого главный либерал-демократ «впервые промок до нитки».

Пожалуй, самое примечательное в этом видео — то, с какими серьезными лицами соратники Владимира Вольфовича стоят за его спиной во время пламенной речи. Среди них, к слову, представитель Тюменской области в Госдуме Владимир Сысоев (на видео первый справа за плечом Жириновского).