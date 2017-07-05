​Патриарх Кирилл наградил Наталью Комарову за реставрацию церкви XVIII века в Октябрьском районе

Наталья Комарова была награждена медалью Ордена Русской Православной Церкви «Славы и чести» по указу Патриарха Московского и вся Руси Кирилла за помощь в строительстве Храма Святой Троицы Кондинского Троицкого мужского монастыря в поселке Октябрьское. Об этом сообщает департамент общественных связей Югры.

Напомним, что Свято-Троицкая церковь была заложена в 1731 году и является памятником архитектуры XVIII века. В 1891 году монастырь пришел в упадок и был преобразован в женский с подчинением Иоанно-Введенскому женскому монастырю Тобольской епархии. Просуществовал до 1930 года, после чего был разграблен. Таким образом, монастырь лишился колокольни, крестов и купола. Реставрация началась в 2010 году, а основные работы завершились к 2015 году, после чего осталось завершить лишь внешнюю отделку и благоустройство территории.