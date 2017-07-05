​Удивительное дело: депутаты Госдумы отложили очередной глупый запрещающий закон

Госдума пока не станет рассматривать закон о наказании за использование мата в семье, сообщает «РБК». По словам председателя профильного комитета Павла Крашенинникова, это вызвано общественным резонансом вокруг закона (интересно, а что еще депутаты хотели получить от людей, к которым они со своими моральными советами хотят влезть в квартиру?). Еще один депутат неожиданно блеснул благоразумием: «Если всех, кто матерится дома, начать по нему сажать на пятнадцать суток, то у нас, извините, «обезьянников» не хватит».

Однако, как разочаровал Крашенинников, нынешний отказ от рассмотрения закона не означает, что вскоре к нему не вернутся.

Напомним, что, по мнению авторов законопроекта, возможность наказаний за мат в семье положительно повлияет «на нравственные отношения, воспитание несовершеннолетних», также позволит устранить «нервозную обстановку в местах проживания и нахождения граждан, [вызывающую] у них чувство незащищенности». О чувстве незащищенности россиян, за речью которых предполагается следить даже в их домах, в записке ничего не сказано.