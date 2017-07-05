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Бизнес на 5+. В Югре стартовал уникальный проект для развития предпринимателей «Бизнес класс»

Начать свое дело или развить текущий бизнес, опираясь на современные технологии и методики, получить практические советы, основанные на опыте, а не на теории, поработать с наставниками из числа успешных предпринимателей России — о таком мечтает каждый. Ведущие мировые корпорации Сбербанк и Googleготовы поделиться знаниями и приглашают всех желающих присоединиться к бесплатной программе развития «Бизнес класс». Онлайн регистрация для участия в проекте доступна на сайте business-class.pro.

«На выбор представлено два режима обучения: «онлайн» и «интенсив». Первый этап – дистанционный, поэтому в нем смогут принять участие жители всей страны, очные мастер-классы и тренинги пройдут в регионе реализации программы, — рассказала siapress.ru заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Наталья Корнева. — Участники смогут выбрать одну из двух траекторий программы: «Я хочу развивать существующий бизнес» или «Я хочу начать собственный бизнес». В зависимости от выбранного направления будет предложен курс с учетом основных интересов и потребностей участников».

В проекте «Бизнес класс» уже зарегистрировались около 1500 жителей Западной Сибири, в числе участников как стартаперы и действующие владельцы бизнеса, так и сотрудники крупнейших компаний и государственных учреждений. В числе первых регистрацию для участия в проекте прошли сотрудники управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации г. Сургута.

«О такой уникальной возможности получить очень важные знания и практические навыки должны узнать все, — считает заместитель начальника управления экономики и стратегического планирования администрации города Дарья Гаврикова. — В нашем городе очень востребованы различные форматы обучения для предпринимателей — на занятия приходят и студенты, и выпускники вызов, и бизнесмены. Но, естественно, всех желающих охватить сложно. Программа «Бизнес класс» — отличный выход для тех, кто хочет получить новые знания, но не может найти время для очного посещения курсов и тренингов».

Основные занятия по программе стартуют 28 сентября 2017 года. Обучение продлится 5 месяцев. Программы траекторий уникальны и разработаны ведущими российскими бизнес-экспертами. Организаторы уверены, что благодаря проекту «Бизнес класс» в регионе появиться больше представителей малого бизнеса. По итогам обучения 250 лучших учеников смогут принять участие в очных мастер-классах от ведущих бизнес-тренеров, обсудить с наставниками свои бизнес-идеи и получить сертификаты о прохождении курса.


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Сегодня в 11:29, просмотров: 184, комментариев: 0


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