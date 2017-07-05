​Правительство хочет дать предпринимателям 20,5 млрд рублей, а «Единая Россия» просит проверять их раз в три года

Премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказал, что «Единая Россия» работает над внедрением комплексных проверок бизнеса. Проверки будут проводиться один раз в три года. На комиссии по контролю за реализацией предвыборной компании премьер сказал: «Единая Россия» работает над тем, чтобы закрепить проведение комплексной проверки предпринимателя один раз в три года и не каждым надзорным органом по отдельности, как это делается сейчас, а вот такой комплексной проверки».

Медведев также отметил что на поддержку предпринимательства планируется выделить 20,5 млрд руб., сообщают «Ведомости».