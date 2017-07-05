​Связь 5G частично появится в России на ЧМ-2018, а более масштабно – через пять лет

К 2022 году в пяти российских городах-миллионниках может появиться технология сетей 5G . В III кваратле 2019 года будет запушен первый пилотный проект. Сами же частоты для 5G станут доступны операторам в 2020 году. Такой график Минэкономсвязи внесло в правительство, сообщают “Ведомости”.

Технология 5G требует более близкого расположения базовых станций, нежели раньше – это приведёт к увеличению затрат, но позволит передавать данные на скоростях свыше 10 Гбит/c.

Однако стоит отметить, что тесты, проведенные на Петербургском экономическом форуме компанией «Мегафон» вместе с Huawei, продемонстрировали базовую станцию, которая работает на частотах 70 ГГц и показали скорость в 35 Гбит/с. МТС, в свою очередь, обещала протестировать сети пятого поколения в 2017 г. и запустить их на чемпионате мира по футболу в 2018 г.

Мобильные операторы прогнозируют первые внедрения 5G в 2020-2021 гг., сообщил представитель Tele2 Константин Прокшин, также отметил, что инвестиции в сети 5G будут выше, чем в сети четвёртого поколения, но возврат этих инвестиций не будет быстрым, поэтому стремительного развертывания сетей пятого поколения в России Прокшин не ждёт.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников, сообщил, что технически они готовы к внедрению сетей 5G и ждут законодательной базы.