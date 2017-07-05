Михаил Селюков посетил с рабочим визитом Ханты-Мансийск

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) посетил с рабочим визитом Ханты-Мансийск. В рамках визита Михаил Викторович совместно с коллегами провел ряд встреч с представителями правительства автономного округа, а также губернатором Натальей Комаровой. В частности были затронуты вопросы реализации программы «Сотрудничество», мероприятия которой касаются различных сферы жизнедеятельности, таких как социальная поддержка отдельных категорий населения, строительство и ремонт дорог, поддержка инвестиционных проектов, организация оказания специализированной медицинской помощи и других.

Также областной парламентарий принял участие в заседании Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Одним из ключевых вопросов, рассматриваемых на заседании, был отчет об исполнении окружного бюджета за первый квартал 2017 года. По представленным данным в бюджет поступило почти на 43% меньше доходов, чем за аналогичный период предыдущего года. Это связано с получением крупнейшим налогоплательщиком нефтедобывающей отрасли убытка из-за курсовых разниц по обязательствам в иностранной валюте. Кроме того, с 2017 года 1% средств, подлежащих зачислению в бюджет субъекта, направляется в федеральный бюджет.

Также депутаты рассмотрели законопроект предполагающий внесение поправок в Налоговый кодекс РФ, предусматривающих освобождение физических лиц от уплаты государственной пошлины за нотариальное удостоверение сделок по мене недвижимого имущества при переселении из ветхого жилья.

Был затронут и вопрос обеспечения жильем медицинских работников. Так, муниципалитеты наделены правом принимать участие в решении жилищных вопросов. Речь идет о служебном или арендном жилье, а также программах муниципалитета, ориентированных на определенную категорию специалистов.

«Такая работа областных и окружных органов власти очень важна для плодотворного сотрудничества и координации совместных действий, - отметил Михаил Селюков. – От слаженности в работе команды зависит благосостояние региона и его жителей».