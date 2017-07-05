Вот и познакомились: три девушки обокрали мужчину на свидании в Сургутском районе

В дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району поступило заявление от гражданина 1974 года рождения. Мужчина сообщил, что в одной из квартир дома по улице Сибирская в поселке Солнечный неизвестные женщины применили к нему физическое насилие и похитили золотую цепочку стоимостью около 14 тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что потерпевший познакомился с одной из женщин на сайте знакомств, свидание назначили в вышеуказанной квартире. На встречу новая знакомая пришла не одна, а привела двух подруг. Дамы вели себя агрессивно и с применением физического насилия похитили у потерпевшего золотую цепочку.

Полицейские задержали подозреваемых, ими оказались девушки-жительницы Сургута 1991, 1997 годов рождения и жительница Солнечного 1998 года рождения.

Сейчас злоумышленницам грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до десяти тысяч рублей.