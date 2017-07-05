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Десантники Югры продолжают помогать тушить пожары в Забайкальском крае

Пожарная обстановка в лесах Забайкалья остается сложной. По состоянию на 8 утра 3 июля на территории лесного фонда Забайкальского края действует 52 лесных пожара на площади 12 435 га, передает департамент общественных связей Югры.

В прошедшие выходные силами лесопожарных формирований ликвидировано 18 лесных пожаров на площади 1572,40 га. В тушении участвуют более тысячи человек, среди них 99 специалистов из Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов. Югорчане останутся в крае до тех пор, пока остановка в лесах Забайкалья не стабилизируется.


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Сегодня в 10:35, просмотров: 33, комментариев: 0


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