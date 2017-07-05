​ВVI Всероссийской компетентностной олимпиаде примут участие 14 юных югорчан

14 юных югорчан из восьми муниципалитетов округа примут участие в VI Всероссийская компетентностной олимпиаде по направлению «Государственное и муниципальное управление». Мероприятие пройдет с 5 по 14 июля в Чувашской республике на территории спортивно-оздоровительной базы «Белые камни».

Компетентностная олимпиада по направлению «Государственное и муниципальное управление» – это уникальный синтез состязаний олимпиадного типа, увлекательных тренингов и мастер-классов интенсивной школы, посвященных аналитике и проектированию как в масштабах небольшой, но целостной территории, так и в масштабах макро-региона в системе глобальных общественных связей, передает департамент общественных связей Югры.

Участники на состязании при экспертной и тьюторской поддержке разрабатывают и предлагают конкретные исследовательские и проектные решения, которые уже сейчас могут быть востребованы и интегрированы в жизнь общества.