Ветеран Великой Отечественной Войны отпраздновал 90-летний юбилей

1 июля отметил 90-летний юбилей нефтеюганец Виктор Комаров, ветеран Великой Отечественной Войны. С этим праздником его поздравила губернатор Югры Наталья Комарова, навестив юбиляра дома. Она пожелала ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и вручила памятный подарок. Также губернатор передала Виктору Ивановичу поздравление от президента Владимира Путина: «Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Вы выстояли в годину тяжелых испытаний, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Опаленная войной молодость, вся Ваша жизнь всегда будут служить для нас и для будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли. Желаю Вам здоровья, благополучия, всего самого наилучшего»

Виктор Комаров родился в Воронежской области, к началу войны ему было всего 14 лет. Ветеран вспоминает: «Отца забрали на фронт, сестру тоже мобилизовали, а я вместе с мамой работал в колхозе. В 17,5 лет, в декабре 1944-го, попал в III Белорусский фронт. Великую Победу встретил в госпитале».