16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,2295   EUR  67,2966  

В районах Югры строятся три детских учебных заведения

Заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин провел рабочее совещание по поводу возведения социальных объектов в двух районах ХМАО – Октябрьском и Березовском. Конкретно речь шла о строительстве двух детских садов и образовательно-культурного комплекса. Их сдача в эксплуатацию отстает от первоначального графика.

Садик в поселке Карымкары Октябрьского района должен быть готов 30 сентября нынешнего года. Об этом отчитался первый замглавы района Владимир Тимофеев: «Проведены торги по закупке оборудования: всего было разыграно восемь лотов на десять миллионов рублей, по итогам торгов удалось сэкономить 1300 тыс. рублей».

В Березовском районе возводят два объекта: детский сад в поселке Саранпауль, который готов на 63 процента и должен быть сдан через год, и образовательно-культурный комплекс в деревне Хулимсунт, который откроется в сентябре 2018 года. В этом долгожданном центре будет работать общеобразовательная школа и школа искусств. Представитель районной администрации заметил, что срыв графиков произошел из-за природных неурядиц: вода, мол, прошлым летом была низкой, и подрядчик не смог завести строительные материалы. А потом была суровая зима, которая не позволила вести работы в нормальном режиме.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:14, просмотров: 128, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

«Ёшкин кот! Египетская сила!» Читатели siapress.ru стараются не ругаться при детях // ИНФОГРАФИКА

«Ёшкин кот! Египетская сила!» Читатели siapress.ru стараются не ругаться при детях // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:50
26 0
Самое идиотское решение в сфере градостроительства // ВИДЕОБЛОГ

Самое идиотское решение в сфере градостроительства // ВИДЕОБЛОГ
Почему ни одному чиновнику не приходит в голову построить путепровод над центральным парком Нью-Йорка, который больше парка «За Саймой» в 150 раз, а у нас об этом серьезно думают?
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:41
166 5
Крым и отдых — вещи несовместимые // ИНФОГРАФИКА

Крым и отдых — вещи несовместимые // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru не считают, что день присоединения полуострова нужно делать выходным
Редакция СИА-ПРЕСС 04 июля в 18:04
421 0
​Вадим Шувалов опросил своих подписчиков об итогах своей работы за год. Спойлер: все хорошо

​Вадим Шувалов опросил своих подписчиков об итогах своей работы за год. Спойлер: все хорошо
Константин Шперлинг 04 июля в 16:20
781 4
​Эстакада над Саймой. Скрытая угроза

​Эстакада над Саймой. Скрытая угроза
Представьте, что сегодня у нас нет денег, а завтра (через пять, десять лет) в город придет инвестор, который захочет вложить деньги в этот путепровод
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 04 июля в 12:15
1771 6
Настроения инвесторов будут определяться «высокой политикой» // АУДИО, ТЕКСТ

Настроения инвесторов будут определяться «высокой политикой» // АУДИО, ТЕКСТ
Несмотря на вероятность краткосрочного укрепления, российская валюта по-прежнему переоценена относительно нефти, экономически справедливый курс – ближе к 62-64 руб. за доллар
Валерия Пятина, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 04 июля в 11:49
408 0
Такой футбол нам не нужен. Читатели siapress.ru не заинтересовались Кубком Конфедераций // ИНФОГРАФИКА

Такой футбол нам не нужен. Читатели siapress.ru не заинтересовались Кубком Конфедераций // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 02 июля в 10:47
677 0
«Стоун, Путин? Не, не видел» Читатели siapress.ru не особо знакомы с фильмом Стоуна о российском президенте // ИНФОГРАФИКА

«Стоун, Путин? Не, не видел» Читатели siapress.ru не особо знакомы с фильмом Стоуна о российском президенте // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 01 июля в 11:20
760 0
За время работы акции «Красное платье» в Окружном кардиодиспансере спасли уже пять жизней

За время работы акции «Красное платье» в Окружном кардиодиспансере спасли уже пять жизней
Главный врач ОКД Ирина Урванцева рассказала, как реализуется проект по заботе о сердечном здоровье сургутян
Елизавета Саенко 26 июня в 15:38
1028 1
Успехи тюменского АПК оценили в Минсельхозе России

Успехи тюменского АПК оценили в Минсельхозе России
Никита Шаганенко 30 июня в 14:51
786 0
Сургутская неделя. В летнем Сургуте доминирует тема красоты и благоустройства

Сургутская неделя. В летнем Сургуте доминирует тема красоты и благоустройства
Ну вот, наконец, и лето. В связи с этим – долгожданный почти пляж, сиречь место отдыха на Сайме, оборудованное по последнему слову отошедшего в ипостась зодчества.
Олег Владимиров 30 июня в 17:16
1323 1
Санкции раздора — аудитория siapress.ru разделилась в мнениях об экономическом противостоянии с Западом // ИНФОГРАФИКА

Санкции раздора — аудитория siapress.ru разделилась в мнениях об экономическом противостоянии с Западом // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 30 июня в 15:55
891 1
Прямая — не вывела. Читателям siapress.ru разговор президента с народом оказался не очень интересен // ИНФОГРАФИКА

Прямая — не вывела. Читателям siapress.ru разговор президента с народом оказался не очень интересен // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 30 июня в 10:49
725 0
Мы попросили администрацию Сургута дать нам место для размещения домиков национальных общественных организаций

Мы попросили администрацию Сургута дать нам место для размещения домиков национальных общественных организаций
В городе вообще должно быть больше рекреационных зон - парков, скверов, иных площадок для отдыха, в которых людям можно было бы отдыхать душой и телом.
Рафаиль Ульбеков, глава национально-культурной автономии татар в Сургуте 30 июня в 10:21
919 1

Организаторы тюменской «Гонки героев» ожидают не менее 1000 участников, включая африканский взвод
В этом году году участников ждет обновленная восьмикилометровая трасса и свыше 25 препятствий.
Никита Шаганенко 29 июня в 18:49
851 0
В Сургуте скоро появится новый формат жилья – «городская деревня»

В Сургуте скоро появится новый формат жилья – «городская деревня»
Она займет весь 35А микрорайон и станет уникальным для Сургута жилым комплексом.
Лилия Сулейманова 29 июня в 16:38
3639 21
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика