В районах Югры строятся три детских учебных заведения

Заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин провел рабочее совещание по поводу возведения социальных объектов в двух районах ХМАО – Октябрьском и Березовском. Конкретно речь шла о строительстве двух детских садов и образовательно-культурного комплекса. Их сдача в эксплуатацию отстает от первоначального графика.

Садик в поселке Карымкары Октябрьского района должен быть готов 30 сентября нынешнего года. Об этом отчитался первый замглавы района Владимир Тимофеев: «Проведены торги по закупке оборудования: всего было разыграно восемь лотов на десять миллионов рублей, по итогам торгов удалось сэкономить 1300 тыс. рублей».

В Березовском районе возводят два объекта: детский сад в поселке Саранпауль, который готов на 63 процента и должен быть сдан через год, и образовательно-культурный комплекс в деревне Хулимсунт, который откроется в сентябре 2018 года. В этом долгожданном центре будет работать общеобразовательная школа и школа искусств. Представитель районной администрации заметил, что срыв графиков произошел из-за природных неурядиц: вода, мол, прошлым летом была низкой, и подрядчик не смог завести строительные материалы. А потом была суровая зима, которая не позволила вести работы в нормальном режиме.



