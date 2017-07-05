В районах Югры строятся три детских учебных заведения

Заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин провел рабочее совещание по поводу возведения социальных объектов в двух районах ХМАО – Октябрьском и Березовском. Конкретно речь шла о строительстве двух детских садов и образовательно-культурного комплекса. Их сдача в эксплуатацию отстает от первоначального графика.
Садик в поселке Карымкары Октябрьского района должен быть готов 30 сентября нынешнего года. Об этом отчитался первый замглавы района Владимир Тимофеев: «Проведены торги по закупке оборудования: всего было разыграно восемь лотов на десять миллионов рублей, по итогам торгов удалось сэкономить 1300 тыс. рублей».
В Березовском районе возводят
два объекта: детский сад в поселке Саранпауль, который готов на 63 процента и
должен быть сдан через год, и образовательно-культурный комплекс в деревне
Хулимсунт, который откроется в сентябре 2018 года. В этом долгожданном центре
будет работать общеобразовательная школа и школа искусств. Представитель
районной администрации заметил, что срыв графиков произошел из-за природных
неурядиц: вода, мол, прошлым летом была низкой, и подрядчик не смог завести
строительные материалы. А потом была суровая зима, которая не позволила вести работы в нормальном режиме.
Дела сердечные. Главный врач окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева // ONLINE 6 июля в 11.00