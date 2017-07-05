​Тюменской энергосбытовой компании исполнилось 12 лет

1 июля АО «Тюменская энергосбытовая компания» отметила 12-летие со дня образования

В целом 2017 год начался для АО «ТЭК» с хорошей новости о присвоении Гран-при VII Всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России» по итогам 2016 года и звания «Лучшая энергосбытовая компания России» (организатор конкурса - отраслевой интернет-портал “ЭнергоНьюс” ). Эта награда подвела закономерный итог плодотворной работы АО «ТЭК» за свою 12-летию историю и дала коллективу прекрасный стимул для гордости, уверенности в своих силах и дальнейшего движения вперед.

АО «Тюменская энергосбытовая компания» сегодня — это крупнейший гарантирующий поставщик на территории Тюменского региона, ХМАО-Югры и ЯНАО, реализующий право любого обратившегося абонента на надежную и бесперебойную поставку электрической энергии в объеме, соответствующем его потребностям. Компания уверенно держит лидирующее место среди гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний в структуре потребления из сети АО «Тюменьэнерго».

Финансово-экономические показатели компании также стабильны и устойчивы – АО «ТЭК» в полном объеме выполняет планы по реализации электроэнергии и сбору платежей. Средний период оборота дебиторской задолженности в компании является одним из самых низких среди энергосбытовых компаний в РФ и составляет 20 дней.

АО «ТЭК» постоянно расширяет свою клиентскую базу, реализует смелые и масштабные проекты. Среди последних из них, к примеру, открытие комплексных информационно-расчетных центров в Советском, Березово, Игриме, поселке Белый Яр, перевод собственников садовых и дачных участков на индивидуальные договоры энергоснабжения, управление ДЗО ООО «ТЭК-Энерго» на территории Брянской области по вопросам, связанным с организацией его деятельности в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии.

За 12 лет работы АО «ТЭК» оформилось как современная, энергичная компания, которая идет в ногу со временем и применяет в своей работе новейшие подходы и технологии. Это касается как сферы обслуживания клиентов, которая активно расширяется за счет интерактивных сервисов, так и рынка энергосберегающих услуг, на котором компания выступает не только лидером, но и «пионером» по внедрению ряда направлений – например, энергосервисных контрактов. Так, компания в полном объеме выполнила первый в Тюменской области энергосервисный контракт с детским санаторием «Верхний Бор» (г. Тюмень), заключены контракты с Сургутской филармонией и УК «Комфорт».

За последний год компания открыла пять новых точек розничных продаж в городах Когалым, Лангепас, Мегион, поселках Пойковский и Пангоды, в планах на 2017 год – открытие еще пяти точек на территории присутствия компании.

Примечательно, что свой очередной день рождения руководство и коллектив АО «ТЭК» отметят тоже энергично – первой в истории компании Спартакиадой. Есть уверенность, что такое спортивное начинание со временем станет доброй традицией.

«У нас молодой, активный, динамичный коллектив, который с каждым годом растет профессионально и уверенно двигает компанию вперед, — говорит генеральный директор Тюменской энергосбытовой компании Татьяна Бычкова. – Доверие наших акционеров и отзывы наших клиентов подтверждают, что мы движемся верным курсом. Хочу сказать всем спасибо и пожелать счастья, успехов и процветания. С праздником вас, с 12-летием АО «Тюменская энергосбытовая компания»!».