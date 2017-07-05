Контрсанкции наступили! Медведев продлил продуктовое эмбарго из «недружественных стран»

Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил продуктовое эмбарго из российского «санкционного списка» до конца 2018 года, пишет Интерфакс. Еще как минимум полтора года в Россию нельзя будет ввозить большой список продуктов из США, ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и (он-то нам что сделал?) Лихтенштейна. Как сказано в официальном сообщении правительства по этому поводу, отечественные продуктовые санкции распространяются на государства «с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России».

Остается надежда, что это все контрсанкции, которые ранее обещал устроить МИД России в отчет на обновление санкционного списка США, произошедшего в середине июня.

Напомним, что так называемые «контрсанкции» против недружественных стран Россия ввела 7 августа 2014 года, и с тех пор неоднократно продлевала. Это привело в основном к росту инфляции в нашей стране, кратному увеличению цен на продукты при падении их качества, а также взрывному росту экспорта в Россию белорусского пармезана, мидий и хамона.