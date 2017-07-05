Магазины duty-free, где у пассажиров есть возможность без пошлин купить алкоголь, парфюмерию и прочие довольно дорогие товары, могут появиться в российских аэропортах (а именно — зонах прилета) с 2018 года. По крайней мере, такую возможность дает новых Таможенный кодекс стран Евразийского экономического союза, который вступит в силу как раз в начале следующего года, пишут "Ведомости".
В зонах прилета российских аэропортов появятся магазины duty-free. Но это только с 2018 года
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