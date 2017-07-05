Даниил Гранин умер в Санкт-Петербурге на 99 году жизни

Писатель Даниил Гранин скончался этой ночью, 5 июля, в Санкт-Петербурге, на 99-м году жизни. Как пишут различные источники, последние дни он находился в реанимации, а перед смертью врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Гранин родился в 1919 году, в первый год Великой Отечественной войны ушел на фронт, воевал в танковых частях, дослужился до звания командира танковой роты (хотя, по другой версии, он отправился на фронт политруком и потом служил в ремонтно-восстановительном батальоне).

Далее почти всю жизнь он посвятил литературе и общественной работе. Его книги в основном повествовали об ученых и изобретателях. В числе самых известных произведений: «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», эссе «Эта странная жизнь» и «Страх», повести «Прекрасная Ута», «Сад камней», «Месяц вверх ногами», «Дождь в чужом городе».

В 1979 году он вместе с Алесем Адамовичем написал книгу о реалиях простых людей в блокаду Ленинграда («Блокадная книга»), а в 2014 году Гранин выступил в Бундестаге с речью о тех трагических событиях. Видеозапись этого выступления вызвало фурор как в Германии, так и в России.