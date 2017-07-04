Арестантам в СИЗО Нижневартовска можно будет отправить электронное письмо

Арестанты, которые находятся в СИЗО Нижневартовска, смогут более оперативно получать письмо от родных и близких. Учреждение подключилось к специальному сервису. На сайте fsin-pismo.ru любой желающий может оставить свое сообщение находящемуся в следственном изоляторе гражданину и оплатить его пересылку.

Как сообщили в УФСИН России по ХМАО – Югре, к каждому письму разрешается прикрепить по одной цифровой фотографии. С введением новой услуги родственникам будет намного проще общаться. Какое-либо количественное ограничение писем одному адресату отсутствует. Впрочем, нужно учесть, что электронное письмо, так же, как и обычное почтовое отправление, проходит обязательную цензуру.

Подследственные и осужденные смогут отвечать на такие послания, правда, уже традиционным образом, без использования высоких технологий, а при помощи листа бумаги и шариковой ручки. После цензуры их рукописные письма будут отсканированы и высланы на электронный ящик, адрес которого клиент сервиса указал в качестве контактного. Предполагается, что к данной услуге будут подключены все исправительные учреждения, расположенные в Югре.