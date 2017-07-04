​Автоледи уснула за рулем в Сургутском районе и съехала в кювет

На 128 км. дороги Сургут-Когалым произошла авария, где автоледи 1972 года рождения, управляя автомашиной «TOYOTA KLUGER» уснула за рулем и съехала в кювет. Машина перевернулась. В результате ДТП и девушка, и ее несовершеннолетний пассажир 2008 года рождения получили травмы.

ГАИ района напоминает, что ежедневная продолжительность управления автомобилем не должна превышать девять часов, с перерывом через пять часов на 45 минут.