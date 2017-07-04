Сургутские полицейские ловят мигрантов-нарушителей и особо «гостеприимных» сургутян

Для усиления государственного контроля в сфере миграционных отношений, выявления и пресечения нарушений соответствующего законодательства, в Сургуте проходит оперативно-профилактическое мероприятие.

Местные полицейские занимаются выявлением и пресечением нарушений миграционного учета, а также проверяют иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность без разрешения на территории страны.

Кроме того, усилия полицейских направлены также на отработку «резиновых адресов». Уже в ходе мероприятия стражи порядка выявили два факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Женщина 1973 года рождения зарегистрировала у себя 14 иностранных граждан, а сургутянка 1986 года рождения прописала у себя семь иностранцев.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, нарушительницам грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Полицейские напоминают, что если Вам известны факты нарушения миграционного законодательства, вы можете сообщить их по телефонам дежурных частей: 76-13-11; 76-11-11; 76-12-12; 76-13-13, а также на телефон доверия 02 или 020.