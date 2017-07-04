​«Центр СПИД» провел массовые профилактические акции для молодежи

Конец июня в Югре прошел под эгидой Дня молодежи России и Международного дня борьбы с наркоманией. В честь этих событий были организованы тематические массовые мероприятия для населения, в числе которых оказались и профилактические акции от КУ «Центр СПИД».

Одну из них специалисты филиала в Сургуте провели совместно с некоммерческой общественной организацией «Наследие» на площади у кинотеатра «Аврора». Акция под названием «Чтоб никто не погиб» направлена на решение проблемы наркомании, имеющей колоссальное влияние на жизнь современного человека.

Сотрудники «Центра СПИД» представили горожанам актуальную статистику распространения ВИЧ-инфекции и информацию о роли употребления наркотических средств в распространении заболевания. Кроме того, днем позже участниками профилактической акции «Наркомания и СПИД — опасная взаимосвязь» стали ребята из трудового лагеря для подростков.

Тем временем в Ханты-Мансийске стартовал форум-фестиваль «Молодежь для города, город для молодежи». Жителей и гостей окружного центра приветствовала заместитель главы города Ирина Черкунова. В рамках мероприятия работали интерактивные, творческие и спортивные площадки. Специалистами КУ «Центр СПИД» была организована работа на площадке «Молодежь и здоровье». Узнать о рисках заражения ВИЧ-инфекцией и мерах защиты молодым людям предлагалось, приняв участие в играх.

Также тема «чумы 21 века» звучала и во время молодежных гуляний, прошедших в Пыть-Яхе. На празднике «Наше время» собравшихся юношей и девушек поздравил глава города Олег Ковалевский. Пока шли выступления творческих коллективов, сотрудники «Центра СПИД» организовали площадку по экспресс-тестированию на ВИЧ. Примечательно, что глава города, призвав молодых людей заботиться о своем здоровье, прошел его первым. Кроме того, проверили себя и заместитель главы города Алексей Золотых, и депутаты Думы Пыть-Яха.