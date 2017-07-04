​Молодежная палата при думе Сургута вместе с избирательной комиссией думают, как привести студентов на избирательные участки

На одном языке должны разговаривать между собой молодые люди, для того, чтобы одни (вновь избранные члены Молодежной палаты при Думе Сургута) смогли убедить других (своих коллег, однокашников, друзей) в том, что необходимо ходить на выборы.

Об этом говорили сегодня участники встречи – заместитель председателя Думы, член политсовета партии «Единая Россия» Артем Кириленко, председатель избирательной комиссии Светлана Гаранина и члены рабочей группы по формированию системы информирования и образования молодежи города Сургута в вышеназванной Молодежной Палате.

Статистика гласит: пять процентов студентов двух крупных вузов Сургута – СурГУ и СурГПУ – приходит сегодня на избирательные участки. Цифра ничтожно мала. Ситуацию необходимо менять. Что для этого нужно сделать, какие креативные идеи применить, как построить диалог – решение этих вопросов стало основной темой совещания.

10 сентября и 18 марта в городе будут проходить две выборные кампании: избрание депутата Думы Югры и президента Российской Федерации, поэтому вопросы привлечения молодежи на избирательные участки являются наиболее важными в предстоящей политической повестке. По мнению Артема Кириленко информационные кампании, направленные на то, чтобы молодежь заинтересовалась своим конституционным правом избирать и быть избранным, должны быть лишены формализма, наполнены интересными и полезными сведениями и самое главное, озвучены на доступном для молодежи языке.

Председатель городской избирательной комиссии Светлана Гаранина пообещала всяческое содействие в реализации планов рабочей группы. В конце встречи было предложено собраться в том же составе через три недели. Члены рабочей группы Молодежной Палаты представят конкретные результаты работы и свое видение содержания и формы предстоящей информационной кампании.