​РЖД будет продавать билеты за четыре месяца до поездки

Теперь приобрести билеты на поезда дальнего следования можно будет за 120 дней до поездки. Новые правила вступят в силу в декабре 2017 года – тогда можно будет купить билеты на апрель 2018, сообщает «Медуза». Предыдущее увеличение этих сроков было в декабре 2016 года, когда РЖД позволило покупать билеты за 60 дней до отправки поезда.

Напомним, что о планах на увеличение сроков продажи билетов сообщалось ещё в феврале 2017 года, но конкретные сроки названы не были.

По оценке главы Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, увеличение срока продажи может привести к удешевлению билетов.