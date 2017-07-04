Непогода отступать не планирует: в Югру идут ливни

Региональные спасатели предупреждают жителей Октябрьского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Нефтеюганского и Нижневартовского районах о том, что в предстоящие сутки непогода отступать не планирует. По прогнозам окружным синоптиков, на данных территорию прогнозируются дожди и сильные ливни.

Как сообщили в МЧС по ХМАО-Югре, комплекс неблагоприятных метеоявлений может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Специалисты МЧС России предупреждают, что ливневые дожди могут вызвать подтопление пониженных участков местности.

В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Размывы дорог и мокрое дорожное полотно способны спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки.

Отметим, что непогода уже держит жителей крупных муниципалитетов округа в напряжении. В Сургуте и Нижневартовске после прошедших обильных дождей оказались подтоплены некоторые улицы.