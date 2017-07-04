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​Правительство предложило оформлять ДТП через телефон и улучшить «европротокол»

Минфин предложил попавшим в аварию автовладельцам самостоятельно проводить оформление ДТП при помощи приложения на телефоне, сообщает РБК.

Также было вынесено предложение о повышении до 100тыс. руб. максимального размера страховой выплаты по европротоколу (то есть без участия полиции). Оформить таким образом ДТП можно будет только при условии, что никто не получил травм, а обстоятельства не вызывают споров между участниками.

Напомним, что сейчас максимальная сумма выплаты при самостоятельном оформлении ДТП составляет 50 тыс. руб. Однако, как отмечают чиновники, средняя сумма страховой выплаты в России сейчас составляет 65тыс. руб., именно поэтому размер страховой выплаты по европротоколу и предлагается увеличить.

Так как многие автомобилисты, помимо управления машиной, владеют еще и фотошопом, что позволяет им подделывать снимки с мест происшествий, правительство предполагает использовать специальное мобильное приложение, дабы исключить варианты мошенничества. Это приложение позволит и обойтись без участия полиции, и корректно зафиксировать ДТП. Сейчас подобная функция доступна только автомобилистам, чья машина оснащена ГЛОНАСС.


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Сегодня в 14:47, просмотров: 144, комментариев: 0


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