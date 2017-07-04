«Быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции» Госдума придумала текст присяги гражданина РФ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству утвердил текст присяги при принятии российского гражданства. Поправка была принята к законопроекту об отзыве гражданства РФ, сообщает Интерфакс.

Согласно этим нормам текст присяги звучит так: «Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции».

Приносить присягу будут только иностранцы, которые получают гражданство РФ. Госдума отмечет, что присягу не будут произносить получившие гражданство при рождении, в том числе и при получении паспорта в 14 лет.

Напомним, что разработать и ввести присягу для новых граждан России предложил президент Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.