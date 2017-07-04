​СМИ: «Закон Яровой» вступит в силу только через пять лет

Сенатор Антон Беляков предложил перенести дату вступления в
силу «пакета Яровой» до 2023
г., аргументируя это тем, что закон оказался слишком
сырым и был принят поспешно, сообщает издание «Ведомости».
С ним согласился директор Мегафона по связям с госорганами
Дмитрий Петров. Он поддержал перенос
вступления закона в силу и предположил, что это позволит сотовым операторам
лучше подготовиться его к реализации.
Напомним, что операторы связи оценили затраты на исполнения
закона в 2,2 трлн руб., что неизбежно привело бы к повышению тарифов для
потребителей.
Пакет Яровой был подписан президентом в июле 2016 г. Законопроект стали
одними из наиболее спорных за последние годы и вызвал продолжительное
общественное обсуждение и масштабную критику со стороны экспертов. Некоторые из
них даже посчитали, что закон настолько невыполним организационно и финансово,
что даже после одобрения он просто не вступит в силу и будет откладываться как
можно дольше. Возможно, они были правы.
Дела сердечные. Главный врач окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева // ONLINE 6 июля в 11.00