​СМИ: «Закон Яровой» вступит в силу только через пять лет

Сенатор Антон Беляков предложил перенести дату вступления в силу «пакета Яровой» до 2023 г., аргументируя это тем, что закон оказался слишком сырым и был принят поспешно, сообщает издание «Ведомости».

С ним согласился директор Мегафона по связям с госорганами Дмитрий Петров. Он поддержал перенос вступления закона в силу и предположил, что это позволит сотовым операторам лучше подготовиться его к реализации.

Напомним, что операторы связи оценили затраты на исполнения закона в 2,2 трлн руб., что неизбежно привело бы к повышению тарифов для потребителей.