Михаил Селюков вручил Почётный нагрудный знак Тюменской областной Думы Сергею Тульникову

Областной парламентарий Михаил Селюков (фракция ЛДПР) вручил Почётный нагрудный знак Тюменской областной Думы директору ООО «Абсолют» и депутату Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Сергею Тульникову.
Этим знаком награждаются граждане Российской Федерации, работники организаций и учреждений Тюменской области, осуществляющие активное сотрудничество в сфере совершенствования законодательства.
«Сергей Константинович активно предлагает идеи для разработки законопроектов, работает в своём избирательном округе, проводит встречи в коллективах и приёмы граждан по личным вопросам», — отметил Михаил Селюков.
Дела сердечные. Главный врач окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева // ONLINE 6 июля в 11.00