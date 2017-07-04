​Дочерняя компания АО «ТЭК» заключила второй энергосервисный договор с МАУ «Сургутская филармония»

ООО «Независимое энергосбытовое предприятие», дочернее зависимое общество АО «Тюменская энергосбытовая компания», по итогам конкурентных процедур заключило второй энергосервисный контракт с МАУ «Сургутская филармония». В рамках договора энергетики заменят 145 встраиваемых светильников внутреннего освещения на современные светодиодные светильники в аудиториях для репетиций творческих коллективов учреждения.

Срок действия заключенного энергосервисного контракта составляет 3 года. По условиям договора замена приборов освещения будет производиться без финансового участия МАУ «Сургутская филармония», только за счет инвестиций исполнителя энергосервисного контракта. Возврат вложенных средств осуществляется исходя из экономии, полученной от использования установленной системы освещения

Такая схема работы учреждению культуры уже знакома. В ноябре 2015 года между МАУ «Сургутская филармония» и АО «Тюменская энергосбытовая компания» был заключен первый энергосервисный договор – он стал своеобразной опытной площадкой, которая показала эффективность от реализации энергосберегающих мероприятий и механизм проведения энергосервиса без привлечения собственных или бюджетных средств. Энергетиками были заменены порядка 500 ламп накаливания внутреннего освещения на современные светодиодные лампы. По словам директора МАУ «Сургутская филармония» Якова Черняка, модернизация обеспечила снижение затрат учреждения на электроснабжение внутреннего освещения на 62% с учетом сохранения оптических эффектов игры света в хрустальных люстрах холлов. В связи с этим руководство филармонии приняло решение о продолжении модернизации внутреннего освещения по механизму заключения энергосервисного контракта в аудиториях для репетиций творческих коллективов. Сургутская филармония и АО «ТЭК» намерены продолжить сотрудничество в будущем, стороны уверены, что на реализации двух энергосервисных договоров взаимодействие не закончится.

«В ближайшее время нами будут закуплены и установлены современные энергоэффективные светодиодные светильники российского производства торговой марки GALAD от компании ООО «БЛ Трейд». Срок службы этого оборудования составляет порядка 10 лет. Благодаря установке энергоэффективных светильников объем электропотребления на нужды освещения на модернизируемых объектах бюджетного учреждения по прогнозам специалистов снизится на 51%», - рассказал заместитель генерального директора АО «Тюменская энергосбытовая компания» по производственным вопросам Владимир Корабельников.

АО «Тюменская энергосбытовая компания» стало первой организацией Тюменского региона, которая на практике применила энергосервисный контракт. В 2014 году энергетики модернизировали освещение в ГАУЗ ТО «Детский противотуберкулезный санаторий «Верхний бор» в г. Тюмень, годом позже энергоэффективным оборудованием было оснащено МАУ «Сургутская филармония». В 2017 году АО «ТЭК» приступило к реализации первого энергосервисного проекта на объекте жилищно-коммунального комплекса в Сургуте по замене светильников наружного освещения с ртутными лампами на светодиодные светильники на придомовой территории дома №3 по ул. Генерала Иванова в Сургуте.